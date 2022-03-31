Недешевый девайс поможет быстрее уничтожать врага

Пока украинские Герои эффективно защищают родную землю от нашествия российских оккупантов, волонтеры и простые граждане ежеминутно собирают средства на разного рода технические девайсы для них — от бронежилетов до беспилотников.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своей странице в Facebook объявил о сборе средств для приобретения тепловизионного прицела для снайпера-добровольца из Ирпеня.

"Есть у меня приятель: еще вчера — мирный человек, архитектор-дизайнер из Бучи, но с 25 февраля — доброволец 130 ТРО, снайпер и защитник Ирпеня. За полдня мы с друзьями помогли приобрести ему модную снайперскую винтовку, а теперь ему еще нужен тепловизионный прицел", — пишет Орест Сохар.

Также журналист разместил марку и модель прицела, который необходим защитнику Ирпеня. Его стоимость – $3800.

Тепловизионный прицел поможет снайперу видеть и уничтожать врага в темное время суток

Журналист призвал небезразличных граждан присоединиться и как можно скорее собрать необходимую сумму для амуниции снайпера: "Ну очень ему хочется уничтожать оккупантов не только в светлое время суток. Считаю, человека нужно поддержать".

Все желающие могут приобщиться к сбору, перечислив средства на карту добровольца — 5221-1911-0093-6862.

Напомним, Ирпень стал одной из горячих точек – бои на северо-западных окраинах Киева начались еще в первые дни войны. Только 28 марта защитникам удалось окончательно освободить город от оккупантов.

В самом городе сейчас разбирают завалы, оставшиеся после боевых действий. Оккупанты грабили дома и выжигали целые улицы. Часть построек уничтожена в результате боев, поскольку россияне выставляли технику во дворах жилых домов, цинично прикрываясь гражданским населением. Впрочем, прорваться в столицу врагу так и не удалось. Защитники города нанесли россиянам существенные потери как в технике, так и в живой силе.

Ирпень до и после прихода россиян

После переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона заявила о "сокращении активности" на киевском направлении и начала переброску техники и войск из окрестностей столицы на другие направления, в частности, на Донбасс.