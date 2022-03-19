Обстрелянная церковь, разрушенные дома и обгоревшие машины: что осталось от Ирпеня после оккупантов (видео)

Больше страдает гражданская инфраструктура, ведь огонь врага ведется хаотично

Небольшой городок Ирпень, где недавно погиб один из иностранных журналистов, близ Киева уже несколько недель страдает от массового нашествия врага. Многочисленные обстрелы и сотни убитых и искалеченных местных жителей – вот цена, которую "русский мер" платит за свое пребывание на украинской земле.

Журналисты "Военного телевидения Украины" показали, как по состоянию на 18 марта выглядит Ирпень и что раньше одной из наиболее популярных для заселения зон осталось.

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Разрушения, нанесенные оккупационной армией, в Ирпене видны невооруженным глазом чуть ли не на каждом шагу.

Разрушены дороги и мосты

Двор храма после обстрелов с высоты

Везде виднеются брызги стекла и разлетевшиеся после удара снарядов куски металла. Обычно противник использует артиллерию, минометы или танки – диаметр их боеприпасов колеблется от 120 до 152 мм.

Обстрелянный автомобиль

Так выглядят общие кадры, снятые в Ирпене

Наибольшую активность россияне проявляют ночью — военные считают, что таким образом создается дополнительное психологическое давление и чувство паники у оставшегося в Ирпене населения.

Российского нашествия металл не выдерживает

Остатки супермаркета после пожара

Обстреливаются жилые кварталы, магазины и другие объекты инфраструктуры. Из-за этого нередко возникают пожары, ухудшающие видимость и ситуацию для жизни в городе.

Кусок российского снаряда посреди улицы Ирпеня

Недавно очередной снаряд прилетел на территорию местного храма, священники которого принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата. Было разрушено одно из зданий вблизи церкви, в самом храме разбил окна и сбил вниз крест.

Выбитые окна

Частично обстрелянные стены

Крест от вражеских снарядов был сбит вниз

Впрочем, несмотря на все обстрелы, украинские защитники все больше берут ситуацию в свои руки.

Еще один общий вид на Ирпень

А еще месяц назад городок выглядел так

До и после войны

До и после войны

Как они рассказали журналистам, российские нацисты контролируют все меньше территорию под Киевом, а речи по продвижению вперед вообще не идет.

Напомним, что сейчас в Киеве и в его окрестностях наблюдается сильное задымление и образование смога. Это результат многих пожаров, которые спасатели не в состоянии быстро погасить из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.