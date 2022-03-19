Укр

Киев в дыму: что происходит в городе и как защититься от загрязненного воздуха

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Утро в Киеве 19 марта Новость обновлена 19 марта 2022, 08:28
Утро в Киеве 19 марта

Киев вышел на первое место по загрязненности, по данным сайта контроля

Утро в Киеве началось не только с воздушной тревоги, но и с сильного смога или дыма, который опустился на город.

Что происходит в Киеве с воздухом

Как свидетельствуют данные Индекса качества воздуха, в столице на 8 утра субботы в Днепровском районе зафиксированы многочисленные точки с опасным уровнем загрязнения, а по городу — с очень нездоровым.

Оценка качества воздуха в Киеве
Оценка качества воздуха в Киеве

По уровню загрязнения Киев опередил крупные города Пакистана, Индии, Бангладеша и стал первым по уровню загрязнения атмосферы, согласно данным IQAir.

Рейтинг загрязненности воздуха в городах
Рейтинг загрязненности воздуха в городах

Одно из предположений, в чем причина такого дыма над столицей, это пожары. Вокруг Киева действительно есть очаги возгораний. Теорию подтверждают и в КГГА. Они объясняют, что это связанно со сменой направления ветра. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что загорелась свалка возле Новых Петровцов.

Пожары западнее и севернее столицы
Пожары западнее и севернее столицы

В соцсетях жители делятся видео — как сквозь дым выглядит утро.

Чем опасен загрязненный воздух?

Всемирная организация здравоохранения считает загрязнение воздуха одним из самых серьезных рисков для здоровья. Грязный воздух связан с такими заболеваниями как инсульт, обструкция легких, астма, онкология и ишемическая болезнь сердца.

Как защититься

Если воздух полон смога и дыма — не открывайте окна. Воздух в доме можно увлажнить, проведя влажную уборку, развесив мокрые полотенца или с помощью тазика с водой.

На улицу лучше не выходить, а после возвращения — принимать душ. Если есть система очистки воздуха, ею можно воспользоваться.

Как ранее писал "Телеграф", российские войска пытаются окопаться под украинской столицей.

Теги:
#Киев #Загрязнение
Утро в Киеве 19 марта
Киев
Киев в дыму: что происходит в городе и как защититься от загрязненного воздуха
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