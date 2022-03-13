В Ирпене рашисты убили журналиста New York Times

Оккупанты расстреляли 51-летнего гражданина США Брента Ренауда

В Ирпене Киевской области, который частично окружен оккупантами, в воскресенье, 13 марта, расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times гражданина США Брента Ренауда.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — пишет Небитов.

Кроме того, полицейский Александр Бугай с места расстрела рассказал, что, кроме погибшего 51-летнего Брента, ранения получили еще двое корреспондентов. Раненых уже доставили в столичную больницу. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спецназ в Ирпене "зачистил" группу рашистов и показал на фото их экипировку — все выглядит заношенным и морально устаревшим.

Стоит заметить, что оккупанты пошли в атаку на Ирпень еще в первые дни войны, — это город-спутник Киева, и через него они хотели подобраться к столице. После этого населенный пункт много обстреливали.

Ранее "Телеграф" показывал видео из эвакуационного автобуса из Ирпеня, пассажиры которого передавали "привет" кровавому диктатору путину с пожеланиями смерти для него.