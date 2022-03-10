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Бегущие из Ирпеня украинцы передали привет путину: "Что ж "брат" не сдохнет никак?" (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Часть жителей Ирпеня наконец смогли эвакуировать в Киев Новость обновлена 10 марта 2022, 12:30
Часть жителей Ирпеня наконец смогли эвакуировать в Киев

Люди не могут сдержать слез и эмоций

В четверг, 10 марта, Украина продолжает попытки эвакуации мирного населения из осажденных российскими оккупантами городов, хоть и не везде это получается осуществлять, — большинство рейсов рф срывает обстрелами.

"Телеграф" побывал в одном из эвакуационных автобусов и пообщался с жителями Ирпеня, бегущими из-под обстрелов в Киев.

На снимках видно, что спастись от постоянной опасности вызвалось много желающих, при этом, среди них очень много женщин, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

В первую очередь эвакуировали детей, женщин и стариков
В первую очередь эвакуировали детей, женщин и стариков

Тем, кому тяжело самим передвигаться, забраться в автобусы активно помогают спасатели и другие гражданские.

Украинцы никого не оставляют в беде
Украинцы никого не оставляют в беде
Все нуждающиеся получают помощь
Все нуждающиеся получают помощь
Многие не могут сдержать слез
Многие не могут сдержать слез
Но главное, что каждый спасает, что только может
Но главное, что каждый спасает, что только может

"Ночью сильно бомбило, соседний дом разбомбило с самого начала, в церкви ночевали. Очень страшно, эти сожженные машины, лохмотья валяются. Передайте нашему "брату" Путину большое спасибо. Что же он падло не сдохнет никак", — рассказала пожилая пара нашему корреспонденту Яну Доброносову.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж из Ужгорода, куда в панике бегут многие украинские беженцы, и где им оказывают очень теплый прием.

Теги:
#Киев #Эвакуация #Ирпень
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