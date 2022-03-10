Бегущие из Ирпеня украинцы передали привет путину: "Что ж "брат" не сдохнет никак?" (фото, видео)

Люди не могут сдержать слез и эмоций

В четверг, 10 марта, Украина продолжает попытки эвакуации мирного населения из осажденных российскими оккупантами городов, хоть и не везде это получается осуществлять, — большинство рейсов рф срывает обстрелами.

"Телеграф" побывал в одном из эвакуационных автобусов и пообщался с жителями Ирпеня, бегущими из-под обстрелов в Киев.

На снимках видно, что спастись от постоянной опасности вызвалось много желающих, при этом, среди них очень много женщин, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

В первую очередь эвакуировали детей, женщин и стариков

Тем, кому тяжело самим передвигаться, забраться в автобусы активно помогают спасатели и другие гражданские.

Украинцы никого не оставляют в беде

Все нуждающиеся получают помощь

Многие не могут сдержать слез

Но главное, что каждый спасает, что только может

"Ночью сильно бомбило, соседний дом разбомбило с самого начала, в церкви ночевали. Очень страшно, эти сожженные машины, лохмотья валяются. Передайте нашему "брату" Путину большое спасибо. Что же он падло не сдохнет никак", — рассказала пожилая пара нашему корреспонденту Яну Доброносову.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж из Ужгорода, куда в панике бегут многие украинские беженцы, и где им оказывают очень теплый прием.