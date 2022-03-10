Бегущие из Ирпеня украинцы передали привет путину: "Что ж "брат" не сдохнет никак?" (фото, видео)
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Люди не могут сдержать слез и эмоций
В четверг, 10 марта, Украина продолжает попытки эвакуации мирного населения из осажденных российскими оккупантами городов, хоть и не везде это получается осуществлять, — большинство рейсов рф срывает обстрелами.
"Телеграф" побывал в одном из эвакуационных автобусов и пообщался с жителями Ирпеня, бегущими из-под обстрелов в Киев.
На снимках видно, что спастись от постоянной опасности вызвалось много желающих, при этом, среди них очень много женщин, пенсионеров и лиц с инвалидностью.
Тем, кому тяжело самим передвигаться, забраться в автобусы активно помогают спасатели и другие гражданские.
"Ночью сильно бомбило, соседний дом разбомбило с самого начала, в церкви ночевали. Очень страшно, эти сожженные машины, лохмотья валяются. Передайте нашему "брату" Путину большое спасибо. Что же он падло не сдохнет никак", — рассказала пожилая пара нашему корреспонденту Яну Доброносову.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж из Ужгорода, куда в панике бегут многие украинские беженцы, и где им оказывают очень теплый прием.