Укр

Россияне получают отпор по всем ключевым направлениям: свежие карты боев в Украине

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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На утро 13 марта ВСУ продолжают давать отпор оккупантам
На утро 13 марта ВСУ продолжают давать отпор оккупантам

Местами враг смог продвинуться, но незначительно

Украинские военные на 18-й день военных действий продолжают удерживать все главные стратегические направления для россиян.

Об этом можно судить по картам подконтрольных сторонам территорий, которые публикуются в сети на утро воскресенья, 13 марта, сообщает "Телеграф".

Если сравнить сегодняшнюю и вчерашнюю карту Institute for the Study of War, то видно, что враг за сутки смог незначительно продвигаться по дорогам под Херсоном, на Донетчине, Харьковщине и под Черниговом.

Под Киевом наоборот удалось отрезать одну из веток наступления с северной стороны города.

Судя же по волонтерской карте DeepState, враг пытается продвинуться на Броварском направлении под Киевом и в разные стороны от Николаева (в сам город они так и не могут зайти, им дают жесткий отпор).

Также есть карта The New York Times:

Карта боевых действий в Украине 13.03.2022
Карта боевых действий в Украине 13.03.2022

Напомним, что накануне в США было принято решение выделить еще $200 миллионов на оружие для ВСУ для борьбы с российской агрессией в Украине.

Как сообщал "Телеграф", накануне оккупанты при загадочных обстоятельствах оставили Скадовск Херсонской области.

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