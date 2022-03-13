Укр

Оккупанты ушли из Скадовска: подробности (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские войска вошли в Скадовск 9 марта Новость обновлена 13 марта 2022, 03:20
Российские войска вошли в Скадовск 9 марта

Ситуация в городе полностью под контролем

Город Скадовск (Херсонская область) находится полностью под контролем Украины, а оккупационные войска оттуда ушли.

Об этом сообщил глава горсовета города Александр Яковлев в своем видеообращении.

По его словам в городе ситуация под контролем, там есть свет, газ, а также работают коммунальные службы.

Кроме того, он говорит, что в городе ходят патрули и работают охранные службы, то есть с безопасностью там тоже все в порядке.

Яковлев не указал при каких обстоятельствах оккупанты оставили Скадовск в покое.

Стоит отметить, что Скадовск находится менее чем в сотне километров к югу от оккупированного Херсона, где российские захватчики пытаются провести "референдум" о создании нового квазигосударственного образования.

Известно, что российские войска входили в Скадовск 9 марта, тогда они не пустили местных жителей к памятнику Тараса Шевченко, а также забрали все компьютеры из здания горсовета.

Как сообщалось, бывший депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назвала себя "и.о. городского главы" и призвала сотрудничать с оккупантами.

Тем временем глава горсовета оккупированного Геническа заявил, что больше не может исполнять свои обязанности и подал в отставку вместе со своими заместителями и многими другими членами трудового коллектива.

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#Украина #Россия #Скадовск
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