Укр

Оккупанты уже пытаются создать "Херсонскую народную республику"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Жители Херсона не собираются сдавать город врагу Новость обновлена 12 марта 2022, 15:50
Жители Херсона не собираются сдавать город врагу

Российские захватчики намереваются провести так называемый "референдум"

На Херсонщине, областной центр которой находится в осаде оккупантов, готовят референдум о создании так называемой "ХНР".

Депутат областного совета Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook, что российские захватчики звонят его коллегам с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР!", — пишет Хлань.

Политик также сказал, что никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может.

Напомним, что один из первых митингов херсонцев стал сразу и самым массовым. Сотни и тысячи людей скандировали националистические лозунги буквально перед дулами оружия оккупантов. Некоторым рашистам даже пришлось покинуть свои предыдущие позиции в центре города.

Теги:
#Херсонская область #Херсон #Референдум #Оккупанты
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