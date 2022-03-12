Оккупанты уже пытаются создать "Херсонскую народную республику"

Российские захватчики намереваются провести так называемый "референдум"

На Херсонщине, областной центр которой находится в осаде оккупантов, готовят референдум о создании так называемой "ХНР".

Депутат областного совета Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook, что российские захватчики звонят его коллегам с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР!", — пишет Хлань.

Политик также сказал, что никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может.

Напомним, что один из первых митингов херсонцев стал сразу и самым массовым. Сотни и тысячи людей скандировали националистические лозунги буквально перед дулами оружия оккупантов. Некоторым рашистам даже пришлось покинуть свои предыдущие позиции в центре города.