Забрали компьютеры, блокноты и шоколадки: как оккупанты мародерствуют на Херсонщине

После себя рашисты оставили полнейший разгром

В Скадовске, что на Херсонщине, 9 марта пытались обосноваться российские войска. Захватив админздания, они обосновались в них, однако местное население вышло на протесты, чем напугало захватчиков. Из населенного пункта войска оккупанта ретировались, оставив "на память о себе" разрушения.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", ссылаясь на информацию от властей Скадовска и очевидцев происходящего.

Известно, что мародерствовали россияне в городском совете, здании пограничной заставы и других админединицах Скадовская. Выломанные двери, уничтоженное имущество, разбитые компьютеры и взломанные сейфы — такой "русский мир" принесли с собой рашисты.

По словам очевидца, городским властям прямо угрожали убийством, если местное население начнет выходить на митинги. Ультиматумов Скадовск не принял, выйдя на самую массовую акцию протеста. Оккупанты, поджав хвосты, убрались из города, однако последствия их пребывания весьма плачевны.

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Сообщается, что гребли оккупанты с собой абсолютно все, что плохо лежало: компьютеры, другую технику, даже блокноты, ручки и сладости, которые местным жительницам вручили в честь Международного женского дня. Из здания, принадлежащего пограничникам, забрали матрацы и одеяла.

Эта история подтверждается и рассказом мэра Скадовска Александра Яковлева.

"Зашли военные неизвестного рода войск и забрали в городском совете все компьютеры и уехали. Устроили здесь разгром. Травмированных нет", — рассказал чиновник.

Херсонская область, несмотря на засилье оккупационных войск, смело противостоит захватчикам уже две недели войны. Так, в Херсоне организовываются масштабные акции протеста, на которых врага посылают вслед за русским военным кораблем. Между тем это даже имеет свои плоды — из центра города рашисты частично убрались.

Также украинские военные работают над тем, чтобы уменьшить количество российской техники. На днях, к примеру, сбили военный самолет.