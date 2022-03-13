Окупанти пішли зі Скадовська: подробиці (відео)

Ситуація у місті повністю під контролем

Місто Скадовськ (Херсонська область) знаходиться повністю під контролем України, а окупаційні війська звідти пішли.

Про це повідомив голова міськради міста Олександр Яковлєв у своєму відеозверненні.

За його словами, у місті ситуація під контролем, там є світло, газ, а також працюють комунальні служби.

Крім того, він каже, що у місті ходять патрулі та працюють охоронні служби, тобто з безпекою там теж усе гаразд.

Яковлєв не вказав за яких обставин окупанти залишили Скадовськ у спокої.

Скадовськ знаходиться менш ніж за сотню кілометрів на південь від окупованого Херсона, де російські загарбники намагаються провести "референдум" про створення нової квазідержавної освіти.

Відомо, що російські війська входили до Скадовська 9 березня, тоді вони не пустили місцевих жителів до пам’ятника Тарасу Шевченку, а також забрали всі комп’ютери з будівлі міськради.

Як повідомлялося, колишній депутат міськради Мелітополя Галина Данильченко назвала себе "в.о. міського голови" та закликала співпрацювати з окупантами.

Тим часом голова міськради окупованого Геніческа заявив, що більше не може виконувати свої обов’язки та подав у відставку разом зі своїми заступниками та багатьма іншими членами трудового колективу.