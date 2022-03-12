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Відмовилися працювати на окупанта: влада Генічеська демонстративно пішла у відставку

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Протести у Генічеську Новина оновлена 12 березня 2022, 22:23
Протести у Генічеську

Влада захопленого росіянами міста відмовилася співпрацювати з окупантами

Міський голова тимчасово окупованого Генічеська (Херсонська область) Олександр Тулупов повідомив, що більше не може виконувати свої обов’язки та разом із заступниками пішов у відставку.

Про це повідомляється на сайті міськради Генічеська.

"Ми змушені констатувати, що нас поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування", — написав він.

Тулупов повідомив, що разом із ним у відставку йдуть його заступники, секретар ради, керівник справами виконкому, а також багато інших членів робочого колективу міськради.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Мелітополі кадировці напередодні викрали мера міста Івана Федорова. А 12 березня місцевий депутат від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко оголосила себе "в.о міського голови" та закликала місцевих жителів співпрацювати із загарбниками, після чого подякувала голові Чечні рамзану кадирову за "гуманітарну допомогу".

Попри це, численні городяни продовжили виходити на вулиці з прапорами України та вимагали повернути законного мера на його робоче місце.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Генічеськ
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