Укр

Отказались работать на оккупанта: власти Геническа демонстративно ушли в отставку

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Протесты в Геническе Новость обновлена 12 марта 2022, 22:23
Протесты в Геническе

Власти захваченного россиянами города отказались сотрудничать с оккупантами

Городской глава временно оккупированного Геническа (Херсонская область) Александр Тулупов сообщил, что более не может исполнять свои обязанности и вместе с заместителями ушел в отставку.

Об этом сообщается на сайте горсовета Геническа.

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", — написал он.

Тулупов сообщил, что вместе с ним в отставку уходят его заместители, секретарь совета, управляющие делами исполкома, а также многие другие члены рабочего коллектива горсовета.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мелитополе кадыровцы накануне похитили мэра города Ивана Федорова. А 12 марта местный депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко объявила себя "и.о городского главы" и призвала местных жителей сотрудничать с захватчиками, после чего поблагодарила главу Чечни рамзана кадырова за "гуманитарную помощь".

Несмотря на это многочисленные горожане продолжили выходить на улицы с флагами Украины и требовали вернуть законного мэра на его рабочее место.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Геническ
Галина Данильченко
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