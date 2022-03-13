США выделили еще 200 миллионов на оружие для ВСУ: что получат украинские воины

ВСУ получат больше вооружения для защиты от оккупационной армии

США выделят еще 200 миллионов долларов на оружие для Украины, которая продолжает противостоять вторжению российской оккупационной армии.

Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен в своем Твиттер.

"Я санкционировал выделение Украине до 200 миллионов долларов на дополнительное вооружение и технику", — написал он.

По его словам, это четвертый пакет помощи для Украины менее чем за год. Тем самым, Блинкен отмечает, что с января 2021 года США выделили на нужды безопасности Украины более 1,2 миллиарда долларов.

Вместе с тем издание Reuters сообщает, что новый пакет помощи будет включать в себя закупку средств ПВО, а также стрелкового и противотанкового вооружения.

Отмечается, что помощь будет выделена "немедленно", но что будет входить в нее не сообщается.

Известно, что выделение этих $200 млн было утверждено президентом США Джо Байденом 12 марта, а средства выделены из бюджета Пентагона.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента работает с партнерами в Европе для того, чтобы обеспечить поставки сложных комплексов ПВО в Украину.

Однако, как и в истории с польскими истребителями, США не могут напрямую передать свои образцы вооружения на нужды ВСУ, поскольку их освоение требует времени, которого в украинских защитников уже нет. Поэтому вместо того они работают со странами Восточной Европы, у которых в арсенале остались хорошо известные украинским военным комплексы С-300.

Впрочем, пока непонятно, предназначены ли деньги на покупку именно этих ЗРК или же речь идет о поставках другого вооружения.