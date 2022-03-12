США хотят обеспечить Украину мощной ПВО - СМИ

Американцы работают над усилением украинской ПВО.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что США работают над усилением систем ПВО в Украине.

Об этом сообщает Washington Post.

Официальный Вашингтон пока молчит, однако американские СМИ разузнали, что после того, как страны ЕС не отдали свои истребители Миг-29 Украине администрация Байдена ищет другие способы для усиления защиты украинского неба. По информации источника, США и ее европейские союзники хотят доставить в Украину более сложную и мощную систему ПВО.

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"Администрация Байдена, испытывающая давление с требованием расширения арсенала оружия для Украины в конфликте с россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить доставку более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий", — отметили в издании.

Данные сообщения приходят на фоне подготовки поездки министра обороны США Ллойда Остина в Европу. В Брюсселе в ближайшее время пройдут встречи союзников НАТО. Отмечается, что Остин намерен посетить Словакию, которая имеет в своем арсенале зенитный ракетный комплекс С-300, хорошо знакомый украинцам. Также американский представитель посетит Польшу и Румынию, которая ранее была готова передать военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Польша готова отдать советские истребители США, однако хочет получить взамен аналогичные машины.