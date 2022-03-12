Бесчувственный упырь: в сети вспомнили, что связывает путина с Киевом

В молодости путин со своей женой Людмилой посещал украинскую столицу во время свадебного путешествия

В жизни путина, который объявил войну Украине, был эпизод, который должен был бы нормального человека эмоционально привязать к Киеву.

Об этом пишет журналист Леонид Швец в Facebook.

"Из воспоминаний Людмилы Путиной:

"Мы отправились в свадебное путешествие на машине. Доехали до Киева… По-моему, даже в театре были. Фотографии, к сожалению, не сохранились. Был у нас фотоаппарат и черно-белая пленка к нему. Я даже что-то фотографировала, хотя и не умела. Потом эти непроявленные пленки валялись дома, и через некоторое время мы их выбросили. Так что наше свадебное путешествие осталось без фотографий".

Для путина ценность Киева не больше, чем тех фотографий медового месяца, которые даже делать не захотел. Упырь без сантиментов", — пишет журналист.

Свадебное фото путина и Людмилы Шкребневой (1983 год)

Отметим, что в последнее время заявления российской стороны относительно возможности встречи президентов Украины и россии звучат все чаще. Только в пятницу, 11 марта, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров. Что ж, учитывая оглушительные потери россиян в Украине, это неудивительно. В этот же день у путина снова высказались насчет встречи с Зеленским.