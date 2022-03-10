Укр

Лавров сказал, готов ли путин встретиться с Зеленским

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Переговоры глав государств остаются весьма возможными Новость обновлена 10 марта 2022, 13:01
Переговоры глав государств остаются весьма возможными

Вероятность диалога между Украиной и Россией на самом высоком уровне впервые обсуждалась представителями МИД

У кровавого диктатора Владимира Путина не исключают вероятности личных переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса прекращения войны в Украине.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Путин не отказывается от встречи с Зеленским и, надеюсь, когда-нибудь такая необходимость возникнет", — заявил лавров.

Впрочем, переговоры между украинским и российским министрами не дали желаемых результатов. В кремле все еще настаивают на выполнении основных требований путина (признание независимости так называемых "ЛНДР", а Крыма — российским; внеблоковый и нейтральный статус государства в целом), однако Украина заявила, что никаких подобных ультиматумов принимать не будет.

По словам Дмитрия Кулебы, украинские защитники будут защищать свою Родину столько, сколько потребуется. Так наше государство будет действовать, пока в России наконец-то не пойдут на всеобщее прекращение огня.

Напомним, что за две первые недели войны российская армия потеряла более 12 тысяч человек и множество разнообразной боевой техники.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Владимир Путин #Владимир Зеленский
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