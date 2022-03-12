Бездушний упир: у мережі згадали, що пов’язує путіна з Києвом

У молодості путін зі своєю дружиною Людмилою відвідував українську столицю під час весільної подорожі

У житті путіна, який оголосив війну Україні, був епізод, який мав би нормальну людину емоційно прив’язати до Києва.

Про це пише журналіст Леонід Швець у Facebook.

"Зі спогадів Людмили Путіної:

"Ми вирушили у весільну подорож машиною. Доїхали до Києва... По-моєму, навіть у театрі були. Фотографії, на жаль, не збереглися. Був у нас фотоапарат і чорно-біла плівка до нього. Я навіть щось фотографувала, хоча і не вміла. Потім ці непроявлені плівки валялися вдома, і через деякий час ми їх викинули.Так що наша весільна подорож залишилася без фотографій”.

Для путіна цінність Києва не більша, ніж тих фотографій медового місяця, які навіть робити не схотів. Упир без сентиментів", — пише журналіст.

Весільне фото путіна та Людмили Шкребневої (1983 рік)

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та росії звучать дедалі частіше. Лише у п’ятницю, 11 березня, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лаврів. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні це не дивно. Цього ж дня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.