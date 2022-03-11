Рус

У путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7712
У путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським Новина оновлена 11 березня 2022, 12:52

пєсков зазначив, що до зустрічі путіна із Зеленським необхідно провести переговори

Можливість зустрічі президента росії володимира путіна і президента України Володимира Зеленського не виключається.

Про це заявив прес-секретар російського президента дмитро пєсков.

"Ніхто не виключає зустрічі путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи", — сказав він.

Водночас, прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч Зеленського і путіна може відбутися в найближчому майбутньому, повідомляє NTV. За його словами, є підстави припускати, що це станеться незабаром.

"Є підстави вважати, що це станеться рано чи пізно. Але ми продовжуватимемо грати сприятливу роль", — заявив Калин.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Тільки вчора пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву вчора зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)