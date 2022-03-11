У путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським

пєсков зазначив, що до зустрічі путіна із Зеленським необхідно провести переговори

Можливість зустрічі президента росії володимира путіна і президента України Володимира Зеленського не виключається.

Про це заявив прес-секретар російського президента дмитро пєсков.

"Ніхто не виключає зустрічі путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи", — сказав він.

Водночас, прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч Зеленського і путіна може відбутися в найближчому майбутньому, повідомляє NTV. За його словами, є підстави припускати, що це станеться незабаром.

"Є підстави вважати, що це станеться рано чи пізно. Але ми продовжуватимемо грати сприятливу роль", — заявив Калин.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Тільки вчора пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву вчора зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.