"Пытаются ввести в заблуждение": в ВСУ прокомментировали "отвод войск" россиян

Враг не отводит войска от Киева, а проводит ротацию подразделений.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтверждают вывод подразделений Вооруженных сил рф с территории Киевской и Черниговской областей, однако расценивают это как ротацию отдельных подразделений

Об этом говорится в сводке за 29 марта, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в ночь на 30 марта.

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"По некоторым признакам, российский враг перегруппирует подразделения, чтобы сосредоточить свои основные усилия на Востоке. В то же время, так называемый "отвод войск" является, вероятно, ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов планировать обход на город Киев", — говорится в сводке.

Касательно других направлений и театров военных действий, то:

Существенных изменений в составе и позиции войск российского врага на Волыни, Полесье и Северском районах нет. Российские окупанты пытаются удержать оккупированные ранее границы, активных наступательных действий на этих местностях не проводят.

В направлении Славянска враг продолжает удерживать позиции в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Балка, ввести меры по снабжению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении враг продолжает обстреливать и штурмовать. Нанес воздушные и ракетные удары в районах Кременной и Мариуполя. Основные усилия были сосредоточены на том, чтобы взять под контроль населенные пункты Попасная, Рубежное, а также не удалось полностью захватить Мариуполь.

На Таврическом направлении изменения в составе и позиции врага не зафиксированы.

На Южном направлении российский враг принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Совершает артиллерийский огонь и авиаудары, пытаясь сдерживать действия подразделений ВСУ.

Российский враг совершил артиллерийский обстрел позиций подразделений Сил обороны Украины вблизи населенных пунктов Степногорское, Орехово и Гуляйполе.

В районах поселков Новокарловка и Луховское враг продолжает осуществлять фортификационное обустройство оккупированных позиций и устанавливать минные поля.

Черноморская и Азовская оперативные зоны — без существенных перемен.

Как сообщалось, утром 29 марта россияне нанесли ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации, после чего запустили в его сторону авиацию со стороны временно оккупированного Крыма.