Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева

Российская армия якобы покинула некоторые населенные пункты вблизи Киева

Американская разведка зафиксировала, что российские войска частично начали отступать от Киева после того, как об этом договорились на переговорах в Стамбуле.

Такую информацию сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

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По данным издания, российские батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы, прилегающие к украинской столице. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг".

В администрации США считают, что за отводом войск может последовать воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева, которые россияне назовут "прикрытием отступления". В то же время американская разведка предупреждает, что войска оккупантов всегда могут развернуться обратно, если им позволят боевые условия.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители рф объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Владимир Мединский в Турции назвал условие для личной встречи Зеленского и путина.