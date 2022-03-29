Укр

Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские войска Новость обновлена 29 марта 2022, 17:33
Российские войска

Российская армия якобы покинула некоторые населенные пункты вблизи Киева

Американская разведка зафиксировала, что российские войска частично начали отступать от Киева после того, как об этом договорились на переговорах в Стамбуле.

Такую информацию сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.

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По данным издания, российские батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы, прилегающие к украинской столице. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг".

В администрации США считают, что за отводом войск может последовать воздушные и артиллерийские бомбардировки Киева, которые россияне назовут "прикрытием отступления". В то же время американская разведка предупреждает, что войска оккупантов всегда могут развернуться обратно, если им позволят боевые условия.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители рф объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Владимир Мединский в Турции назвал условие для личной встречи Зеленского и путина.

Теги:
#Украина #США #Киев #Россия #Война #Разведка
Российские войска
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