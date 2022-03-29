Оккупанты ударили по Николаевской ОГА: поняли, что город не возьмут, - Ким

Большинство людей успели выбежать

Утром во вторник, 29 марта, российские военные нанесли удар по зданию Николаевской областной государственной администрации, после чего запустили в его сторону авиацию со стороны временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что сначала Ким просто рассказал об ударе по зданию, не уточняя, какому именно, но потом признал, что скрывать это бесполезно. Сам глава ОГА проспал работу, потому не пострадал.

Судя по таймингу, удар был нанесен в 8:35, момент прилета засняли камеры видеонаблюдения.

Момент удара по зданию ОГА в Николаеве

По его словам, большинство людей успели выбежать и потери минимальны, сейчас разбирают завалы в поисках погибших.

Ким оценивает удар по зданию ОГА как признак того, что россияне поняли, — город им не захватить, поскольку для оккупации необходим центр управления, а именно по нему и ударили. Чиновник сказал, что принял послание оккупантов и будет отвечать на него соответствующе.

Как видно на фото, здание очень сильно пострадало.

Здание частично обрушилось

Облгосадминистрация находится в центре города:

Позже стало известно, что российские военные собираются продолжать удары по Николаеву.

"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах", — сообщает Ким.

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне разнесли облгосадминистрацию в центре Харькова.