Недешевий девайс допоможе швидше знищувати ворога

Поки українські Герої ефективно захищають рідну землю від навали російських окупантів, волонтери та прості громадяни щохвилини збирають кошти на різного роду технічні девайси — від бронежилетів до безпілотників.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своїй сторінці в Facebook оголосив про збір коштів для придбання тепловізійного прицілу для снайпера-добровольця з Ірпеня.

"Є у мене приятель: ще вчора — мирна людина, архітектор-дизайнер з Бучі, але з 25 лютого — доброволець 130 ТРО, снайпер і захисник Ірпеня. За півдня ми з друзями допомогли придбати йому моднячу снайперську гвинтівку, а тепер йому потрібен ще тепловізійний приціл", — пише Орест Сохар.

Також журналіст розмістив марку та модель прицілу, який необхідний захиснику Ірпеня. Його вартість — $3800.

Тепловізійний приціл допоможе снайпера бачити та знищувати ворога в темний час доби

Журналіст закликав небайдужих громадян приєднатись та якомога швидше зібрати необхідну суму для амуніції снайпера: "Ну дуже йому кортить знищувати окупантів не лише у світловий час доби. Вважаю, людину варто підтримати".

Всі охочі можуть долучитись до збору, перерахувавши кошти на карту добровольця — 5221-1911-0093-6862.

Нагадаємо, Ірпінь став однією з гарячих точок — бої на північно-західних окраїнах Києва почались ще в перші дні війни. Лише 28 березня захисникам вдалось остаточно звільнити місто від окупантів.

В самому місті наразі розбирають завали, які залишились після бойових дій. Окупанти грабували будинки та випалювали цілі вулиці. Частина будівель знищена в результаті боїв, оскільки росіяни виставляли техніку у дворах житлових будинків, цинічно ховаючись за цивільним населенням. Втім, прорватись до столиці ворогу так і не вдалось. Захисники міста нанесли росіянами суттєві втрати — як у техніці, так і в живій силі.

Ірпінь до та після приходу росіян

Після переговорів у Стамбулі 29 березня російська сторона заявила про "скорочення активності" на київському напрямку та почала перекидування техніки та військ з околиць столиці на інші напрямки, зокрема на Донбас.