Обстріляна церква, зруйновані будинки та обгорілі машини: що залишилося від Ірпеня після окупантів (відео)

Найбільше страждає цивільна інфраструктура, адже вогонь ворога ведеться хаотично

Невеличке містечко Ірпінь, де нещодавно загинув один із іноземних журналістів, поблизу Києва уже кілька тижнів потерпає від масової навали ворога. Численні обстріли та сотні вбитих і покалічених місцевих жителів — ось ціна, яку "рускій мір" платить за своє перебування на українській землі.

Журналісти "Військового телебачення України" показали, як станом на 18 березня виглядає Ірпінь та що від раніше однієї із найбільш популярних для заселення зон залишилося.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Руйнування, нанесені окупаційною армією, в Ірпені видно неозброєним оком чи не на кожному кроці.

Зруйновані дороги і мости

Подвір'я храму після обстрілів з висоти

Скрізь видніються бризки скла та шматки металу, що розлетілися після удару снарядів. Зазвичай противник використовує артилерію, міномети або танки — діаметр їхніх боєприпасів коливається від 120 до 152 мм.

Обстріляна автівка

Так виглядають загальні кадри, зняті в Ірпені

Найбільшу активність росіяни проявляють уночі — військові вважають, що таким чином створюється додатковий психологічний тиск та відчуття паніки у населення, яке залишилося в Ірпені.

Російської навали метал не витримує

Залишки супермаркету після пожежі

Обстрілюються житлові квартали, магазини, інші об'єкти інфраструктури. Через це нерідко виникають пожежі, що погіршують видимість та загалом ситуацію для життя у місті.

Шматок російського снаряду посеред вулиці Ірпеня

Нещодавно черговий снаряд прилетів на територію місцевого храму, священники якого, до речі, належать Українській православній церкві Московського патріархату. Було зруйновано одну із будівель поблизу церкви, у самому храмі розтрощило вікна та збило донизу хрест.

Вибиті вікна

Частково обстріляні стіни

Хрест від ворожих снарядів був збитий донизу

Утім, попри всі обстріли, українські захисники все більше беруть ситуацію в свої руки.

Ще один загальний вид на Ірпінь

А ще місяць тому містечко виглядало так

До і після війни

До і після війни

Як вони розповіли журналістам, наразі російські нацисти контролюють усе менше територію попід Києвом, а мови щодо просування вперед взагалі не йде.

Нагадаємо, що наразі в Києві та на його околицях спостерігається сильне задимлення та утворення смогу. Це — результат багатьох пожеж, які рятувальники не взмозі швидко загасити через постійні обстріли російських окупантів.