Київ у диму: що відбувається в місті та як захиститися від забрудненого повітря

Київ вийшов на перше місце за забрудненістю, за даними сайту контролю

Ранок у Києві розпочався не лише з повітряної тривоги, а й із сильного смогу чи диму, що опустився на місто.

Що відбувається у Києві з повітрям

Як свідчать дані Індексу якості повітря, у столиці о 8-й ранку суботи в Дніпровському районі зафіксовано численні точки з небезпечним рівнем забруднення, а по місту — з дуже нездоровим.

Оцінка якості повітря у Києві

За рівнем забруднення Київ випередив великі міста Пакистану, Індії, Бангладеша та став першим за рівнем забруднення атмосфери, згідно з даними IQAir.

Рейтинг забрудненості повітря у містах

Одна з припущень, у чому причина такого диму над столицею – це пожежі. Навколо Києва справді є осередки загорянь. Теорію підтверджують і у КМДА.

Ранок у Києві 19 березня

Вони пояснюють, що це пов’язано із зміною напряму вітру. Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що спалахнуло звалище біля Нових Петрівців.

Пожежі на захід і північ від столиці

У соцмережах мешканці діляться відео – як крізь дим виглядає ранок.

Чим небезпечне забруднене повітря?

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає забруднення повітря одним із найсерйозніших ризиків для здоров’я. Брудне повітря пов’язане з такими захворюваннями як інсульт, обструкція легенів, астма, онкологія та ішемічна хвороба серця.

Як захиститись

Якщо повітря сповнене смогу та диму — не відкривайте вікна. Повітря в будинку можна зволожити, провівши вологе прибирання, розвішавши мокрі рушники або за допомогою тазика з водою.

На вулицю краще не виходити, а після повернення приймати душ. Якщо є система очищення повітря, нею можна скористатися.

Як раніше писав "Телеграф", російські війська намагаються окопатися під українською столицею.