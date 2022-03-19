Київ у диму: що відбувається в місті та як захиститися від забрудненого повітря
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Київ вийшов на перше місце за забрудненістю, за даними сайту контролю
Ранок у Києві розпочався не лише з повітряної тривоги, а й із сильного смогу чи диму, що опустився на місто.
Що відбувається у Києві з повітрям
Як свідчать дані Індексу якості повітря, у столиці о 8-й ранку суботи в Дніпровському районі зафіксовано численні точки з небезпечним рівнем забруднення, а по місту — з дуже нездоровим.
За рівнем забруднення Київ випередив великі міста Пакистану, Індії, Бангладеша та став першим за рівнем забруднення атмосфери, згідно з даними IQAir.
Одна з припущень, у чому причина такого диму над столицею – це пожежі. Навколо Києва справді є осередки загорянь. Теорію підтверджують і у КМДА.
Вони пояснюють, що це пов’язано із зміною напряму вітру. Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що спалахнуло звалище біля Нових Петрівців.
У соцмережах мешканці діляться відео – як крізь дим виглядає ранок.
Чим небезпечне забруднене повітря?
Всесвітня організація охорони здоров’я вважає забруднення повітря одним із найсерйозніших ризиків для здоров’я. Брудне повітря пов’язане з такими захворюваннями як інсульт, обструкція легенів, астма, онкологія та ішемічна хвороба серця.
Як захиститись
Якщо повітря сповнене смогу та диму — не відкривайте вікна. Повітря в будинку можна зволожити, провівши вологе прибирання, розвішавши мокрі рушники або за допомогою тазика з водою.
На вулицю краще не виходити, а після повернення приймати душ. Якщо є система очищення повітря, нею можна скористатися.
Як раніше писав "Телеграф", російські війська намагаються окопатися під українською столицею.
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