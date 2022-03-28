Мер Ірпеня повідомив про звільнення міста

Військові інформацію про звільнення міста поки не надали.

На 33-й день війни українські військовослужбовці звільнили від російських загарбників місто Ірпінь, що у Київській області. Наразі проводиться повна зачистка населеного пункту від окупантів.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Підписуйтесь на наш Telegram

"Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!", — написав він.

Міський голова додав, що наразі в Ірпені проходить "зачистка" ворожих солдатів, тому поки мешканцям міста не дозволяються повертатися до домівок. Крім того, зараз це небезпечно.

"Далі будемо йти звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель!", — наголосив Олександр Маркушин.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження того, що Ірпінь звільнили від російських загарбників, від Збройних сил України чи інших військових структур поки не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що містечко Ірпінь, де нещодавно загинув один з іноземних журналістів, поблизу Києва кілька тижнів потерпало від масової навали ворога. Численні обстріли та сотні вбитих і покалічених місцевих жителів, обстріляна церква, зруйновані будинки та обгорілі машини — наслідки обстрілів, які показали на фото та відео.