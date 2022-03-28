Мэр Ирпеня сообщил об освобождении города

Военные информацию об освобождении города пока не предоставили.

На 33-й день войны украинские военнослужащие освободили от российских захватчиков город Ирпень в Киевской области. В настоящее время проводится полная зачистка населенного пункта от оккупантов.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!", — написал он.

Мэр добавил, что в настоящее время в Ирпене проходит "зачистка" вражеских солдат, поэтому пока жителям города не разрешают возвращаться в дома. Кроме того, сейчас это небезопасно.

"Дальше будем идти освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель!", — подчеркнул Александр Маркушин.

На данный момент официального подтверждения этой информации от военных еще нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что городок Ирпень, где недавно погиб один из иностранных журналистов, близ Киева несколько недель страдал от массового нашествия врага. Многочисленные обстрелы и сотни убитых и искалеченных местных жителей, обстрелянная церковь, разрушенные дома и обгоревшие машины – последствия обстрелов, показанных на фото и видео.