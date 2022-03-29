Техника горит, аж роща шумит: ВСУ показали результаты контрнаступления на юге Украины (фото)

Армию рашистов лишили еще нескольких единиц техники

Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже больше месяца стоят на защите Родины от российских захватчиков, похвастались очередной сборкой фотографий, уничтоженной на южных направлениях Украины боевой техники оккупантов. Кроме этого, нашим военным удалось получить и несколько новых трофеев.

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Кадры новых достижений Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал на своей официальной странице в соцсети, отметив, что российское вооружение было ликвидировано благодаря успешно отраженным атакам вражеской армии россии, а также контратакам со стороны украинских защитников.

"На юге нашего государства украинские воины успешно отбивают атаки врага. Скажем больше, ходят в контратаки. Как результат, уничтожена техника и живая сила врага и трофеи – танки и другие полезности. Вместе победим!", – говорится в тексте публикации Генштаба ВСУ.

Очередные достижения бойцов ВСУ на фото от Генштаба

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне украинские зенитчики ликвидировали еще две враждебные цели, запущенные оккупантами в небо над украинскими городами. Кроме этого, элитная мотострелковая бригада ВС Украины ликвидировала еще одного высокопоставленного военного россии — командира 200-й ОМБСр полковника Дениса Курило.