"Напоролись на огонь ПВО": украинские зенитчики уничтожили бомбардировщик и беспилотник врага

Еще две единицы боевого состава оккупантов "распрощались с жизнью" в Украине

Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже более месяца неустанно стоят на защите Родины от российских захватчиков, уничтожили еще две вражеские цели: бомбардировщик и беспилотник рф.

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Очередной хорошей новостью субботу, 26 марта, на своей странице в Facebook сообщило Воздушное командование "Восток".

Как проинформировали в оперативном объединении ВС Украины, расположенном в восточной части нашего государства, на Слобожанском направлении (Чугуевский район Харьковской области) зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили две единицы летального вооружения россии.

На праведный огонь украинского ПВО около полуночи напоролся российский бомбардировщик, а днем "попрощался с жизнью" еще один БПЛА россии.

"Оплатим за каждый удар! Работаем дальше!", — говорится в тексте публикации.

Публикация со страницы Воздушного командования "Схід"

Ранее "Телеграф" сообщал, что на берегах Одесщины бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на берег.

Также напомним, что украинские военнослужащие в течение одних суток успешно отбили девять вражеских атак в Донецкой и Луганской областях.