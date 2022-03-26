Высадились и сразу умерли: под Одессой уничтожили диверсионную группу россиян

Очередная попытка россиян высадится в Одессе потерпела поражение.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на берег в Одесской области. При попытке занять берег украинские военные уничтожили вражеский десант.

Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам военного, россияне в своей миссии использовали скоростные катера, однако враг получил достойное сопротивление, и парни из ВСУ уничтожили диверсантов. Увы, но оккупанты продолжают вести разведку береговой линии и акватории Черного моря. Для этого армия рф использует летательные аппараты. Однако украинская ПВО активно дает отпор вражеским дронам и самолетам.

Стоит отметить, что это не первая попытка путинских войск высадить свой десант в Одессе. Рашисты уже несколько раз с начала войны в Украине пытались высадиться на побережье Черного моря, однако украинские военные готовы дать достойный отпор любой атаки в направлении Одессы.

Напомним, что только несколько дней назад появилась информация о перегруппировке кораблей российского флота, которые уже три недели пытаются атаковать Одессу. Это им не удается из-за плохой погоды, а также отчаянного сопротивления, получаемого украинскими защитниками.