Россияне готовят высадку с моря — Данилов

Украинские военные готовы встречать врага.

Десант российских оккупантов намерен высадиться в Одессе и Одесской области, чтобы захватить город, однако их уже ждут готовые дать достойный отпор украинские военнослужащие.

Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 13 марта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, угроза наступления россиян со стороны Черного моря далеко не новая для Украины, и к этой атаке наши военные готовы.

"На Черном море они хотели еще 3-4 дня назад сделать высадку. Но из-за погоды они вынуждены были пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются... Есть большое желание сейчас начать десантирование — что касается территории Одессы и Одесской области... Для того чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе", – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона прекрасно понимает, о каких силах россиян идет речь.

"Их там ждут. И легкой, как они считают прогулки, как они в свое время хотели пройтись по Крещатику, у них там не будет. Мы полностью понимаем, что там происходит и ситуация под контролем. Там есть кому их встречать", — добавил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне люди вышли на мирные митинги, чтобы показать, что город является частью Украины, а захватчики пытались разогнать демонстрантов резиновыми пулями. Одна из них попала в ногу местному жителю.