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На мирном митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь: стреляли по ногам (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Митинг в Херсоне 13 марта Новость обновлена 13 марта 2022, 15:54
Митинг в Херсоне 13 марта

Местные жители вышли на мирную акцию "Херсон – это Украина!"

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день российско-украинской войны, жители Херсона стояли под украинскими флагами и скандировали "Херсон – это Украина!".

Как сообщает журналист Константин Рыженко, во время мирной проукраинской акции российские военные совершали выстрелы по ногам митингующим. Одному парню попали в ногу резиновой пулей.

Также сообщается, что когда местные жители узнали о съемке очередного кино для российских пропагандистов, все решили пройтись туда шествием и добавить желто-голубых красок в картинку. Напомним, что на Херсонщине, оккупанты хотят провести референдум о создании так называемой "ХНР".

"Как только митинг двинулся туда, актеры и операторы смотали удочки, погрузились в рефрижератор и быстренько отчалили под вооруженной охраной. Часть этого "кортежа" митинг застал на Перекопской около крымского СБУ. Военные рф так испугались митинга, что начали стрелять в воздух, чтобы разогнать шествие", — передает Рыженко.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая судьба ждет тех, кто попытается создавать незаконные квазигосударственные формирования на территории независимой Украины. Глава государства ясно дал понять, что никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может.

Теги:
#Херсон #Митинги #Оккупанты
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