В захваченных Херсоне и Бердянске жители вышли на мирные акции (фото, видео)

Горожане прошлись шествием по центральным улицам городов

Тысячи жителей захваченных Херсона и Бердянска вышли на митинг в воскресенье, 13 марта, чтобы в очередной раз дать российским оккупантам понять, что им здесь точно не рады. Местное население продолжает массово заполнять улицы, не давая спуску рашистам, несмотря на присутствие в городе вооруженных российских оккупантов и их угрозы.

Так, во временно оккупированном Херсоне продолжается митинг на площади Свободы. Люди кричат "Херсон – это Украина!".

Каждый день в Бердянске местные жители выходят на мирные проукраинские акции, несмотря на то, что оккупанты угрожают бердянцам из-за участия в митингах. Люди вышли с Государственными флагами, выкрикивая лозунг "Бердянск — это Украина!".

Ранее "Телеграф" писал как жители временно оккупированного Мелитополя выходят на митинги за Украину.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая судьба ждет тех, кто попытается создавать незаконные квазигосударственные формирования на территории независимой Украины. Напомним, что на Херсонщине, областной центр которой находится в осаде оккупантов, готовят референдум о создании так называемой "ХНР".