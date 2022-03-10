В оккупированном Мелитополе снова митинг за Украину (видео)

На марш с сине-желтыми флагами вышли сотни людей

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе прошел митинг в поддержку Украины. Мелитопольцы решили показать, что российских оккупантов в городе никто не ждет.

Соответствующее видео опубликовала Запорожская ОГА.

"Мелитопольцы и их ежедневное напоминание, что они – это и есть Украина! Так держать! Вспомните все эти видео, когда в следующий раз российские федеральные телеканалы будут распространять постановочные видео якобы оккупантам совета на украинской земле", — говорится в подписи к видео.

На видеозаписи видно, что на марш с сине-желтыми флагами вышли сотни людей.

Напомним, что ранее во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии. Стоит заметить, что Херсон, Мелитополь, Новая Каховка, — все они находятся на фронте наступления российских военных из временно оккупированного Крыма.