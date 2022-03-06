Укр

Во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На митинг в Новой Каховке вышли тысячи местных Новость обновлена 06 марта 2022, 12:47
На митинг в Новой Каховке вышли тысячи местных

Люди не побоялись выйти с флагами и спеть гимн

Утром в воскресенье, 6 марта, после крупных митингов в Мелитополе и Херсоне, акция протестов против оккупантов прошла в Новой Каховке Херсонской области.

Видео с места событий тиражируют местные жители в социальных сетях, сообщает "Телеграф".

Мероприятие началось в 11:00 у кинотеатра "Юность" по адресу Первомайская, 25.

Судя по кадрам, вышли тысячи человек, — все они отправились по улицам с государственными флагами Украины, пели национальный гимн и требовали у россиян покинуть их город.

Стоит заметить, что Херсон, Мелитополь, Новая Каховка, — все они находятся на фронте наступления российских военных из временно оккупированного Крыма.

При том во всех трех городах прошли одинаково зрелищные митинги, хотя население Новой Каховки составляет всего около 50 тысяч человек, что в разы меньше, чем в Мелитополе или Херсоне.

Херсон, Новая Каховка и Мелитополь на карте
Херсон, Новая Каховка и Мелитополь на карте

Россияне вошли в Новую Каховку еще в первый день войны, 24 февраля. Она стратегически важна для рф, поскольку там стоит Каховская ГЭС и начинается Северо-Крымский канал, подающий воду из Днепра в Крым.

Как сообщал "Телеграф", вчера в Херсоне местные топтали ногами консервы, которыми их для пропагандистского сюжета пытались подкупить оккупанты.

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