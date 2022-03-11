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Жители Херсона, Бердянска и Новой Каховки неделю протестуют против оккупантов: что происходит в этих городах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Митинг в Бережанке, Херсонская область
Митинг в Бережанке, Херсонская область

Жители не хотят жить под пятой россии

На временно оккупированных россией территориях местное население не дает спуску оккупантам, несмотря на пропаганду и риски для себя они выходят на проукраинские митинги. На Херсонщине оккупанты пошли по пути создания комендатур, административно-полицейского режима, чтобы поддерживать свой "порядок".

Об этом сообщает Генштаб.

В Херсоне, как и в городах области, жители выходят на митинги с флагами и лозунгами "Херсон это Украина". Митинги прошли в Нижних Сирогозах, Олешках, Голой Пристани, Бережанке.

В Новой Каховке люди также вышли на митинг, но в толпе были взорваны несколько дымовых шашек.

На митингах на Херсонщине собираются сотни людей с флагами, не страшась оккупантов.

В соседней Запорожской области в оккупированном Бердянске российские войска ведут активную пропаганду, отключили телевещание украинских каналов и предлагают российские паспорта. Но жители города регулярно выходят на улицы, чтобы рассказать о своем отношении к оккупантам.

Ранее "Телеграф" писал как жители временно оккупированного Мелитополя выходят на митинги за Украину.

Бороться с оккупантом пытаются разными силами — не только лозунгам, но и личными беседами.

Теги:
#Херсонская область #Запорожская область #Херсон #Бердянск #Новая Каховка #Каховка #Оккупация
Митинг в Бережанке, Херсонская область
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