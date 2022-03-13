"Вы подписываете себе приговор": Зеленский рассказал, что ждет коллаборантов, сотрудничающих с рашистами
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Украина не собирается мириться с коллаборантами на своей территории.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какая судьба ждет тех, кто попытается создавать незаконные квазигосударственные формирования на территории независимой Украины.
Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении.
"Оккупанты в Херсонской области пытаются повторить печальный опыт создания псевдореспублик, шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут кого бы подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР", — заявил он.
По словам Зеленского это образование будет таким же мертворожденным, как и т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Он обратился к тем политическим деятелям, которые все же решили сотрудничать с оккупантами и отметил, что эти люди подписывают себе приговор пойти вслед за теми 12 тысячами мертвых оккупантов, так и не понявших, почему не стоит покушаться на территориальную целостность Украины.
Президент также напомнил, что накануне горсовет Херсона собрался на экстренное заседание и голосами 44 депутатов принял постановление, что город является частью Украины.
"Пусть все оккупанты и все их коллаборанты знают, что Украина им не простит. Никому. Ничего. Украина не забудет и притянет к ответственности каждого так, как это будет возможно", — отметил Зеленский.
Как сообщалось, бывший депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назвала себя "и.о. городского главы" и призвала сотрудничать с оккупантами.
Тем временем глава горсовета оккупированного Геническа заявил, что больше не может исполнять свои обязанности и подал в отставку.
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