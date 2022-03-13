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"Ви підписуєте собі вирок": Зеленський розповів, що чекає на колаборантів, які співпрацюють з рашистами

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 13 березня 2022, 01:53
Володимир Зеленський

Україна не має наміру миритися з колаборантами на своїй території.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яка доля чекає на тих, хто спробує створювати незаконні квазідержавні формування на території незалежної України.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні.

"Окупанти на Херсонщині намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік, шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають кого б підкупити, щоб організувати так звану "ХНР", — заявив він.

За словами Зеленського, ця освіта буде такою ж мертвонародженою, як і т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Він звернувся до тих політичних діячів, які все ж таки вирішили співпрацювати з окупантами та зазначив, що ці люди підписують собі вирок піти слідом за тими 12 тисячами мертвих окупантів, які так і не зрозуміли, чому не варто робити замах на територіальну цілісність України.

Президент також нагадав, що напередодні міськрада Херсона зібралася на екстрене засідання та голосами 44 депутатів ухвалила постанову, що місто є частиною України.

"Нехай усі окупанти та всі їхні колаборанти знають, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого. Україна не забуде і притягне до відповідальності кожного так, як це буде можливо", — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, колишній депутат міськради Мелітополя Галина Данильченко назвала себе "в.о. міського голови" та закликала співпрацювати з окупантами.

Тим часом голова міськради окупованого Генічеська заявив, що більше не може виконувати свої обов’язки та подав у відставку.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Володимир Зеленський
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