Перегруппировка кораблей и почти сотня "прилетов": оккупанты готовят наступление на Одесщину

Обстрелы ведутся как из авиации, так и кораблей.

Прошедшие сутки, 15 марта, были очень беспокойными для жителей Одесской области. Несколько длинных сигналов тревоги не были предупредительными, ведь враг щедро обстреливал отдельные населенные пункты региона. В одном из них даже были ранены люди.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на официальные источники.

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По словам спикера Одесской военной областной администрации Сергея Братчука, ночь на 16 марта была для некоторых бессонной, ведь враг "простреливал" воздух, пытаясь определить украинские системы ПВО. Также, согласно информации разведки, россияне все еще не оставили попыток высадить десант в Одесской области. Братчук убеждает: у них ничего не получится.

Эту же информацию подтверждает и советник главы МВД Антон Геращенко.

Следует отметить, что при этом вероятность ракетных ударов, нанесенных с акватории Черного моря, остается очень высокой. В настоящее время российский флот курсирует, перегруппировывается у берегов Одесской области. По мнению Сергея Братчука, в первую очередь враг пытается давить психологически.

Как сообщал губернатор области Максим Марченко, 15 марта некоторые из населенных пунктов Одесщины были обстреляны врагом. На один был совершен авиационный удар, другой атаковали с корабельной артиллерии. Всего было выпущено более 90 снарядов, в результате чего пострадали два человека. К счастью, обошлось без погибших.

При этом одесситов и гостей региона убеждают: военные делают все возможное, чтобы не позволить российским оккупантам добраться до берегов Одесщины и захватить хотя бы клочок территории.

Напомним, что эти усилия подтверждаются и предыдущими новостями, ведь именно одесситам удалось ликвидировать один из военных кораблей российского флота, пытавшегося добраться до берегов Южной Пальмиры.