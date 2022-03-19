россия готовит провокацию в Черном море: тревожные подробности

Из-за штормовой погоды оценить вероятное количество боеприпасов, заброшенных в акваторию врагом, нереально

Российские захватчики, отчаявшись высадить десант на одесское побережье, решили изменить тактику. Теперь они дезинформируют иностранные судна о том, что в Черном море якобы дрейфуют украинские мины, которые "оторвались" из-за штормовой погоды.

Подробности стали известны от руководителя Института Черноморских исследований Андрея Клименко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как отмечает специалист, акватория моря действительно является заминированной — при чем даже у берегов других стран, в том числе Молдовы. При этом опасные боеприпасы были разбросаны российскими оккупантами, которые теперь пытаются обелить себя в глазах других государств.

Письмо, в котором рф пытается обвинить Украину

Фейковую информацию собственникам и капитанам гражданских и грузовых суден, которые плавают от Босфора к Одессе, предоставил капитан морского флота Сочи Вячеслав Румянцев. Письмо датировано пятницей, 18 марта.

Подаем на языке оригинала:

Уважаемые руководители! По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба — ред.) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи. Приложение: ПРИП №116 на 1 л. В 1 экз.; ТТХ мины типа ЯРМ на 2-х л. В 1 экз. Капитан морского порта Сочи В.Л. Румянцев

Также от со стороны россии было направлено сообщение Coastal Warning в специальную систему NAVAREA.

NAVAREA III preview 0118/2022 ×BLACK SEA RUSSIAN FEDERATION AUTHORITIES REPORTS: 1.- DANGEROUS DRIFTING MINES ARE DETECTED IN NORTH-WESTERN, WESTERN AND SOUTH-WESTERN BLACK SEA PARTS, 2.- MARINERS ARE REQUESTED TO NAVIGATE WITH CAUTION

По мнению Андрея Клименко, таким образом россияне хотят остановить морской трафик всех частных суден в акватории Черного моря.

Карта морской зоны, которая может быть в опасности из-за российских мин

Однако отреагировать на подобное следует НАТО, ведь некоторые из стран-участников объединения находятся в опасности. Выявить и убрать снаряды может исключительно Постоянная минно-тральная группа Альянса.

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Добавим, что пока на море сохраняется штормовая погода, подсчет вероятно заложенных мин, является невозможным.

Напомним, что только несколько дней назад появилась информация о перегруппировке кораблей российского флота, которые уже три недели пытаются атаковать Одессу. Это им не удается из-за плохой погоды, а также отчаянного сопротивления, получаемого украинскими защитниками.