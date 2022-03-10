Оккупанты не планируют высаживать морской десант на побережье Одессы - Братчук
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Ночь в Одессе и регионах прошла спокойно
россия не планирует высаживать морской десант на побережье Одессы, которое, по словам Зеленского, она собиралась бомбить.
Об этом рассказал советник Одесской военной обладминистрации Сергей Братчук.
"Ночь в Одессе и регионах прошла спокойно. Черноморские эскадры российской федерации перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав. Пока что у них нет намерения высаживать морской десант на наше побережье, так как знают, чем это для них закончится", — сказал он.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове снаряд попал в жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригадой медиков ее госпитализировали в Первомайскую больницу.
Также 9 марта российские оккупанты бомбардировали село Донец в Змиевском районе Харьковской области, которое находится рядом с Изюмским районом.
Вследствие чего погибло два человека (включая одного ребенка).
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