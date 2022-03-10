Укр

В Харьковской области снаряд попал в жилой дом: есть погибшие, среди них дети

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Спасатели разбирают завалы Новость обновлена 10 марта 2022, 08:35
Спасатели разбирают завалы

Снаряд попал в жилой дом, выжила лишь 5-летняя девочка.

На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты продолжают бомбить Харьков и область.

Как сообщает ГСЧС, в ночь на 10 марта рашисты обстреляли село Слобожанское Изюмского района.

Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригадой медиков ее госпитализировали в Первомайскую больницу.

На месте трагедии сотрудники ГСЧС ищут тела погибших.

Завалы дома
Завалы дома
Тела погибших ищут
Тела погибших ищут

Отметим, 9 марта российские оккупанты бомбардировали село Донец в Змиевском районе Харьковской области, которое находится рядом с Изюмским районом.

Вследствие чего погибло два человека (включая одного ребенка).

9 марта оккупанты бомбили село Донец, а 10 марта - Слобожанское в Харьковской области
9 марта оккупанты бомбили село Донец, а 10 марта - Слобожанское в Харьковской области

Как сообщалось, после последнего авиаудара в Житомирской области погибло пять человек, включая двух детей.

Также российские войска продолжают нещадно бомбить Сумскую область и, в частности, очередным обстрелам подверглась многострадальная Ахтырка.

Теги:
#Харьков #Россия #Харьковская область
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