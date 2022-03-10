В Харьковской области снаряд попал в жилой дом: есть погибшие, среди них дети
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Снаряд попал в жилой дом, выжила лишь 5-летняя девочка.
На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты продолжают бомбить Харьков и область.
Как сообщает ГСЧС, в ночь на 10 марта рашисты обстреляли село Слобожанское Изюмского района.
Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригадой медиков ее госпитализировали в Первомайскую больницу.
На месте трагедии сотрудники ГСЧС ищут тела погибших.
Отметим, 9 марта российские оккупанты бомбардировали село Донец в Змиевском районе Харьковской области, которое находится рядом с Изюмским районом.
Вследствие чего погибло два человека (включая одного ребенка).
Как сообщалось, после последнего авиаудара в Житомирской области погибло пять человек, включая двух детей.
Также российские войска продолжают нещадно бомбить Сумскую область и, в частности, очередным обстрелам подверглась многострадальная Ахтырка.
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