Зеленский рассказал, что россия готовит против Одессы: "Это будет военное преступление"

Военное вторжение России в Украину не было имровизацией, а уже давно планировалось.

Показания допрошенных российских военнополненных свидетельствуют, что одной из главных точек для атак против Украины россия выбрала Одессу. Несмотря на то, что в последнее время в регионе было относительно тихо, сравнительно с другими областями, преступная власть собирается бомбить южное побережье.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к народу в воскресенье, 6 марта.

По его словам, в плену находится немало военных летчиков. Во время общения с украинскими защитниками они иногда раскрывают планы врага. Также в распоряжении Украины есть отдельные документы и карты, на которых изображены схемы нападения.

"Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! — подчеркивает президент. — Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали в Одессе только тепло. Только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление".

Зеленский утверждает, что именно такие циничные атаки с самого начала и планировались кровавым диктатором владимиром путиным. Это причина того, почему Харьков, Сумы, Чернигов, Киев и многие другие города и села Украины почувствовали на себе силу авиационных ударов вражеских снарядов.

Отметим, что в своем выступлении Владимир Зеленский также подробно объяснил, за что так упорно воюет Украина и почему россиянам стоит присоединяться к такой борьбе в своих городах.

Кроме этого, политик раскрыл детали переговоров с некоторыми иностранными лидерами, в том числе и американским президентом Джозефом Байденом.