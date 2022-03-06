Зеленский: Мы воюем за то, где пройдет граница

Украина воюет против оккупационной армии россии не только за свою территорию, но и за свободу. От нынешних действий наших защитников зависит, будем ли мы свободными или превратимся в рабов.

Такой тезис прозвучал в очередном из обращений президента Украины Владимира Зеленского к народу.

"Мы еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством", — отметил политик.

По словам президента, сейчас подобный выбор делают и отдельные граждане России. При чем — в ближайшие дни, ведь потом будет поздно. Зеленский подчеркивает, что борьбу против режима необходимо вести, чтобы за позицию больше не смели угрожать увольнением, задержанием или ГУЛАГом.

"Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! — подчеркнул Владимир Зеленский. — Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии".

Читайте также: Категория Украина Эвакуация Зеленского и многолетняя партизанская война: в США озвучили прогноз по Украине После начала вторжения, в США признали, что война для россии пошла не по плану, однако худшие из сценариев исключать пока рано

Отметим, что некоторые российские граждане действительно пока высказывают свою позицию открыто и даже выходят на антивоенные митинги. Однако их обычно быстро задерживают, причем не делая исключения даже для маленьких детей.

При этом большинство все равно заботится исключительно о своем благополучии, и вместо протеста против власти активно скупает все в магазинах, которые закрываются в рф из-за санкций Запада.