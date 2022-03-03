Надо за продуктами стоять, а они за мебелью: москвичи ломанулись в IKEA

Москвичи раскупили все в магазине IKEA.

На восьмой день полномасштабной войны с россией, продолжаются обстрелы городов Украины.

Россияне пожинают первые плоды агрессии в Украину. Российская валюта продолжает масштабную девальвацию. К банкоматам выстраиваются огромные очереди, хотя налички уже нет. Картами Mastercard они не могут расплатится.

А у кого еще остались деньги, так те кинулись в иностранные магазины.

После того, как стало известно о закрытии магазинов IKEA в россии, москвичи бросились все скупать.

Пользователи публикуют видео огромных очередей. Россияне берут все подряд .