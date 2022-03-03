Укр

Надо за продуктами стоять, а они за мебелью: москвичи ломанулись в IKEA

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
184
IKEA в Москве Новость обновлена 03 марта 2022, 17:08
IKEA в Москве

Москвичи раскупили все в магазине IKEA.

На восьмой день полномасштабной войны с россией, продолжаются обстрелы городов Украины.

Россияне пожинают первые плоды агрессии в Украину. Российская валюта продолжает масштабную девальвацию. К банкоматам выстраиваются огромные очереди, хотя налички уже нет. Картами Mastercard они не могут расплатится.

А у кого еще остались деньги, так те кинулись в иностранные магазины.

После того, как стало известно о закрытии магазинов IKEA в россии, москвичи бросились все скупать.

Пользователи публикуют видео огромных очередей. Россияне берут все подряд .

Теги:
#Москва #Россия #IKEA
Стартовали переговоры между Украиной и РФ
Политика
Переговоры Украины и России стартовали: первое видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стартовали переговоры между Украиной и РФ
Переговоры Украины и России стартовали: первое видео
Дата публикации
Категория
Торговое судно HELT
Использовали как "живой" щит: россияне потопили сухогруз под флагом Панамы
Дата публикации
Категория
Верховная Рада
Верховная Рада приняла закон о коллаборантах
Дата публикации
Категория
Из рф начали эвакуироваться семьи российских чиновников
Доверие к путину падает, паника растет: российская элита начала вывозить семьи из рф
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)