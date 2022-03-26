Танки и самолеты уничтожили вместе с россиянами: Украина мощно ударила по оккупантам на Донбассе

Три вражеских самолета украинские военные сбили в зоне ООС.

Украинские военнослужащие уже месяц противостоят российским оккупантам, уничтожая их технику. Только в течение текущих суток объединенные силы успешно отбили 9 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

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В зоне ООС украинские военные уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери среди личного состава врага в Донецкой и Луганской областях достигли 170 человек.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Напомним, что сегодня украинские военные освободили от оккупантов два населенных пункта в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, ВСУ показали как жгут российские танки.

Также сообщалось, что состав техники ВСУ пополнился еще одним российским танком, который военнослужащий армии россии добровольно отдал украинкой армии и сдался в плен за обещанное вознаграждение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери среди личного состава оккупантов перевалили за 16 тысяч человек. Кроме того, за 30-й день войны российская армия потеряла почти 600 танков, 115 самолетов, 125 вертолетов и тысячи единиц другой техники.