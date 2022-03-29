Под Харьковом ликвидировали российского командира бригады, понесшей больше всего потерь в войне

Вслед за элитной мотострелковой бригадой ВСУ ликвидировали ее командира.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высокопоставленного военного рф.

Об этом сообщают Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Под Харьковом был уничтожен командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило.

"200 бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции", — сообщают в Сухопутных войсках.

По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр.

Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

200-й мотострелковая бригада, считалась одной из самых элитных боевых частей российской армии, получающей самое современное вооружение, в частности новейшие российские танки Т-80БВМ.

После того, как ВСУ одним батальоном на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин разгромили вражескую бригаду, полковник Курило постыдно бежал с поля боя. Но, как оказалось, скрывался он недолго.

Отметим, как сообщал "Телеграф", за 34 дня войны в Украине российская армия потеряла 17,2 тысяч солдат. Кроме того, потери несет и офицерских состав.

Всего за время войны ликвидировали семь генералов. Даже западные военные эксперты отмечают большое количество убитых российских командиров.

Так, 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.

А в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне. Ну, что ж, земля им стекловатой.