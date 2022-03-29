Каждый день российская армия теряет сотни солдат - Генштаб
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
За 34 дня войны россия потеряла 17,2 тысяч солдат и офицеров.
Во вторник, 29 марта, на 34-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.
Надежный источник новостей о войне
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 29 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:
- личного состава — около 17200 человек,
- танков — 597 ед,
- боевых бронированных машин — 1710 ед,
- артиллерийских систем — 303 ед,
- РСЗО — 96 ед,
- средства ПВО — 54 ед,
- самолетов — 127 ед,
- вертолетов — 129 ед,
- автомобильной техники — 1178 ед,
- корабли/катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 71.
- Специальная техника — 21.
- Пусковые установки ОТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, ВСУ продолжают теснить войска рф от столицы Украины и на северо-запад, и к востоку. Такие контратаки, вероятно, помешают россии перегруппировать войска и возобновить крупные наступательные операции.
28 марта украинским защитникам удалось отбить Ирпень на северо-запад от Киева. Также к востоку от Броваров удалось освободить село Рудницкое.