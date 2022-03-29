Каждый день российская армия теряет сотни солдат - Генштаб

За 34 дня войны россия потеряла 17,2 тысяч солдат и офицеров.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 29 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 17200 человек,

танков — 597 ед,

боевых бронированных машин — 1710 ед,

артиллерийских систем — 303 ед,

РСЗО — 96 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов — 127 ед,

вертолетов — 129 ед,

автомобильной техники — 1178 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 71.

Специальная техника — 21.

Пусковые установки ОТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, ВСУ продолжают теснить войска рф от столицы Украины и на северо-запад, и к востоку. Такие контратаки, вероятно, помешают россии перегруппировать войска и возобновить крупные наступательные операции.

28 марта украинским защитникам удалось отбить Ирпень на северо-запад от Киева. Также к востоку от Броваров удалось освободить село Рудницкое.