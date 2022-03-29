Укр

Каждый день российская армия теряет сотни солдат - Генштаб

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Подбитая техника рф Новость обновлена 29 марта 2022, 09:27
Подбитая техника рф

За 34 дня войны россия потеряла 17,2 тысяч солдат и офицеров.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.

Надежный источник новостей о войне

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 29 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 17200 человек,
  • танков — 597 ед,
  • боевых бронированных машин — 1710 ед,
  • артиллерийских систем — 303 ед,
  • РСЗО — 96 ед,
  • средства ПВО — 54 ед,
  • самолетов — 127 ед,
  • вертолетов — 129 ед,
  • автомобильной техники — 1178 ед,
  • корабли/катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 71.
  • Специальная техника — 21.
  • Пусковые установки ОТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, ВСУ продолжают теснить войска рф от столицы Украины и на северо-запад, и к востоку. Такие контратаки, вероятно, помешают россии перегруппировать войска и возобновить крупные наступательные операции.

28 марта украинским защитникам удалось отбить Ирпень на северо-запад от Киева. Также к востоку от Броваров удалось освободить село Рудницкое.

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
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