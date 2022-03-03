Укр

Докомандовался: в Украине был ликвидирован российский генерал-майор

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Где Суховецкий был убит, неизвестно Новость обновлена 03 марта 2022, 13:05
Где Суховецкий был убит, неизвестно

Знания десантника путинскому вояку не помогли

Украинские военнослужащие дают достойный отпор каждому российскому оккупанту независимо от его звания. 3 марта стало известно, что в одном из регионов Украины был ликвидирован Андрей Суховецкий, десантник и генерал-майор.

Подробностисообщил Twitter-пользователь AlexX Ef Z, который вроде бы является полковником запаса армии РФ.

Ни место, ни причина смерти захватчика не разглашают. Уточняют только, что он погиб "во время боев" на территории Украины.

Скрин из твиттера
Скрин из твиттера

Ранее оккупант командовал десантно-штурмовой горной дивизией гвардии. Какая же задача была возложена на него во время войны в Украине, неизвестно. Однако теперь знаем, что пришедший к нам с оружием очередной захватчик был убит.

В сообществе российских десантников в Кировской области уже оплакивают свою "потерю". Однако твиттерские пользователи восприняли войну о ликвидации Суховецкого больше, чем радостно.

Добавим, что русское войско несет огромные потери каждый день. Только к утру 3 марта суммарное количество убитых и раненых захватчиков достигло 9000. Также постоянно уничтожается техника оккупанта, например военные самолеты. Только за нынешние сутки они были сбиты два — вблизи Киева и под Волновахой, что в Донецкой области.

Теги:
#Украина #Россия #Война #десант #Генерал-майор
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