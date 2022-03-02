"Легкой прогулки" не получилось: ВСУ начинают перехватывать инициативу, российские войска деморализованы

На направлениях на Малин и Ирпень российские войска потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

Российская армия на седьмой день войны с Украиной понесла большие потери и сейчас деморализована.

Об этом сообщается в оперативной информации по состоянию на 12.00 02.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ.

Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов. Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось, пытается избегать прямых столкновений не только с Украинским войском, но и с гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн.

На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидова и Ирпеня, но также потерял наступательный потенциал и остановлен.

В Житомирской области – пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки. Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северном направлении враг из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев., Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские кафиры продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.