Еще минус один: украинцы продолжают уничтожать авиацию российских оккупантов

Украинская ПВО работает круглосуточно

В штабе Операции объединенных сил отчитываются об очередных потерях противника. Был открыт прицельный огонь по российскому истребителю марки Су-34 на территории Донецкой области. Известно, что он выполнял задачи по бомбардировке мирных украинских городов, но 3 марта его "несение службы" закончилось навсегда.

Информацию передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Ликвидация вражеской авиатехники произошла вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области. Отметим, что этот город и так получил значительные повреждения за неделю военных действий — считается, что сейчас он находится на грани гуманитарной катастрофы.

Впрочем, его покой больше не нарушит один из российских бомбардировщиков, который успешно сбили с помощью ПВО.

Украинские военные подчеркивают: пилоты из России сбрасывали снаряды на гражданское население и остатки инфраструктуры в Волновахе, за что и поплатились.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Не надо отдавать пленных, российских убийц ждет трибунал Народная депутат Украины Ирина Геращенко о том, как следует поступать с российскими пленными солдатами

Су-34 является разработкой советских техников и предназначен для осуществления ударов по объектам на земле с помощью ракет и бомб. Кроме того, может участвовать и в авиационных боях.

Ранее "Телеграф" информировал, что третьего марта наводчики украинского ПВО на Киевщине успешно ликвидировали боевой Су-30, который пытался прорваться в столицу.